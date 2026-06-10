Real America's Voice

Real America's Voice

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BREAKING: “WE WILL BE ATTACKING THEM”, POTUS ON IRAN

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RealAmericasVoice
Jun 10, 2026

“Yeah, well we are. Based on the helicopter, I guess we have the right to do that. Shot down a very incredible machine. Admitted they [Iran] did it. We have the bomb.”

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