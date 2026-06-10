BREAKING: “WE WILL BE ATTACKING THEM”, POTUS ON IRAN

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Transcript1741BREAKING: “WE WILL BE ATTACKING THEM”, POTUS ON IRANRealAmericasVoiceJun 10, 20261741ShareTranscript“Yeah, well we are. Based on the helicopter, I guess we have the right to do that. Shot down a very incredible machine. Admitted they [Iran] did it. We have the bomb.”WATCH THE ENTIRE TRUMP PRESER BELOWRefer a friendGive a gift subscriptionDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsOFFICIAL! PRESIDENT TRUMP SIGNS THE SECURE AMERICA ACT23 hrs ago • RealAmericasVoiceUFO DISCLOSURE PRESSURE BUILDSJun 10 • RealAmericasVoiceNEW ANGEL STUDIOS FILM ‘YOUNG WASHINGTON’Jun 10 • RealAmericasVoiceHOMAN: “THERE’S NO FREE RIDE ANYMORE”Jun 9 • RealAmericasVoiceRECORD TURNOUT SHAKES UP SOUTH CAROLINA PRIMARYJun 9 • RealAmericasVoiceSOUTH CAROLINA SHOWDOWNJun 9 • RealAmericasVoiceMELANIA TRUMP TO THE NEXT GENERATION AT AI AWARD CEREMONYJun 9 • RealAmericasVoice