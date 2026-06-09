Real America's Voice

Real America's Voice

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HOMAN: “THERE’S NO FREE RIDE ANYMORE”

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RealAmericasVoice
Jun 09, 2026

Border Czar, Tom Homan says the world has gotten the message: enter the United States illegally and there will be consequences.

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