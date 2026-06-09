HOMAN: “THERE’S NO FREE RIDE ANYMORE”

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Transcript4057HOMAN: “THERE’S NO FREE RIDE ANYMORE”RealAmericasVoiceJun 09, 20264057ShareTranscriptBorder Czar, Tom Homan says the world has gotten the message: enter the United States illegally and there will be consequences.WATCH TODAY’S ENTIRE CHARLIE KIRK SHOW BELOWRefer a friendGive a gift subscriptionDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsOFFICIAL! PRESIDENT TRUMP SIGNS THE SECURE AMERICA ACT23 hrs ago • RealAmericasVoiceBREAKING: “WE WILL BE ATTACKING THEM”, POTUS ON IRAN23 hrs ago • RealAmericasVoiceUFO DISCLOSURE PRESSURE BUILDSJun 10 • RealAmericasVoiceNEW ANGEL STUDIOS FILM ‘YOUNG WASHINGTON’Jun 10 • RealAmericasVoiceRECORD TURNOUT SHAKES UP SOUTH CAROLINA PRIMARYJun 9 • RealAmericasVoiceSOUTH CAROLINA SHOWDOWNJun 9 • RealAmericasVoiceMELANIA TRUMP TO THE NEXT GENERATION AT AI AWARD CEREMONYJun 9 • RealAmericasVoice