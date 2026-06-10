UFO DISCLOSURE PRESSURE BUILDS

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Transcript1082UFO DISCLOSURE PRESSURE BUILDSRealAmericasVoiceJun 10, 20261082ShareTranscriptRAV’s Emily Rose Finn reports whistleblowers and lawmakers are pushing for more UAP files to be declassified.WATCH TODAY’S ENTIRE SHOW BELOWRefer a friendGive a gift subscriptionDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsOFFICIAL! PRESIDENT TRUMP SIGNS THE SECURE AMERICA ACT23 hrs ago • RealAmericasVoiceBREAKING: “WE WILL BE ATTACKING THEM”, POTUS ON IRAN23 hrs ago • RealAmericasVoiceNEW ANGEL STUDIOS FILM ‘YOUNG WASHINGTON’Jun 10 • RealAmericasVoiceHOMAN: “THERE’S NO FREE RIDE ANYMORE”Jun 9 • RealAmericasVoiceRECORD TURNOUT SHAKES UP SOUTH CAROLINA PRIMARYJun 9 • RealAmericasVoiceSOUTH CAROLINA SHOWDOWNJun 9 • RealAmericasVoiceMELANIA TRUMP TO THE NEXT GENERATION AT AI AWARD CEREMONYJun 9 • RealAmericasVoice