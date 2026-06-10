OFFICIAL! PRESIDENT TRUMP SIGNS THE SECURE AMERICA ACT

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Transcript1512OFFICIAL! PRESIDENT TRUMP SIGNS THE SECURE AMERICA ACTRealAmericasVoiceJun 10, 20261512ShareTranscriptWith Republican Reps., DHS Mullins behind him, and after 100 days, POTUS signs the Secure America Act.WATCH THE FULL PRESSER BELOWRefer a friendGive a gift subscriptionDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsBREAKING: “WE WILL BE ATTACKING THEM”, POTUS ON IRAN22 hrs ago • RealAmericasVoiceUFO DISCLOSURE PRESSURE BUILDSJun 10 • RealAmericasVoiceNEW ANGEL STUDIOS FILM ‘YOUNG WASHINGTON’Jun 10 • RealAmericasVoiceHOMAN: “THERE’S NO FREE RIDE ANYMORE”Jun 9 • RealAmericasVoiceRECORD TURNOUT SHAKES UP SOUTH CAROLINA PRIMARYJun 9 • RealAmericasVoiceSOUTH CAROLINA SHOWDOWNJun 9 • RealAmericasVoiceMELANIA TRUMP TO THE NEXT GENERATION AT AI AWARD CEREMONYJun 9 • RealAmericasVoice