Real America's Voice

Real America's Voice

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OFFICIAL! PRESIDENT TRUMP SIGNS THE SECURE AMERICA ACT

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RealAmericasVoice
Jun 10, 2026

With Republican Reps., DHS Mullins behind him, and after 100 days, POTUS signs the Secure America Act.

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