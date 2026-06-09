Real America's Voice

Real America's Voice

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SOUTH CAROLINA SHOWDOWN

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RealAmericasVoice
Jun 09, 2026

RAV’s David Zere reports from Greenville as record early voting shakes up the GOP primaries.

“The referendum on the Trump endorsement here... is going to be really important.”

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