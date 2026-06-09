SOUTH CAROLINA SHOWDOWN

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Transcript71SOUTH CAROLINA SHOWDOWNRealAmericasVoiceJun 09, 202671ShareTranscriptRAV’s David Zere reports from Greenville as record early voting shakes up the GOP primaries.“The referendum on the Trump endorsement here... is going to be really important.”WATCH THE ENTIRE WAR ROOM SHOW BELOWRefer a friendGive a gift subscriptionDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsOFFICIAL! PRESIDENT TRUMP SIGNS THE SECURE AMERICA ACT23 hrs ago • RealAmericasVoiceBREAKING: “WE WILL BE ATTACKING THEM”, POTUS ON IRAN23 hrs ago • RealAmericasVoiceUFO DISCLOSURE PRESSURE BUILDSJun 10 • RealAmericasVoiceNEW ANGEL STUDIOS FILM ‘YOUNG WASHINGTON’Jun 10 • RealAmericasVoiceHOMAN: “THERE’S NO FREE RIDE ANYMORE”Jun 9 • RealAmericasVoiceRECORD TURNOUT SHAKES UP SOUTH CAROLINA PRIMARYJun 9 • RealAmericasVoiceMELANIA TRUMP TO THE NEXT GENERATION AT AI AWARD CEREMONYJun 9 • RealAmericasVoice