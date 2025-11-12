YOUNG MEN ARE HUNGRY FOR TRUTH

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript21YOUNG MEN ARE HUNGRY FOR TRUTH RealAmericasVoiceNov 12, 202521ShareTranscript“They’re turning to the Bible. They’re turning to the church.” — Braeden SorboShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsCHINA FULLY COMMITTED: AGREED TO STOP FENTANYL PRECURSORS 1 min ago • RealAmericasVoiceAMERICANS WILL BE BACK TO RECEIVING PAYCHECKS AND FAMILIES WILL RECEIVE ASSISTANCE 3 mins ago • RealAmericasVoice"TREMENDOUS NEWS": FENTANYL CRACKDOWN FROM CHINA 4 mins ago • RealAmericasVoiceUC BERKLEY ALERTS "AGITATORS" THROUGH TICKETING "INTENTIONALLY" 5 mins ago • RealAmericasVoiceBERKLEY POLICE "ALLOW DOMESTIC TERRORISTS", CA STAYS SILENT 7 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP'S MEMPHIS SAFE TASK FORCE LOCATE 101 MISSING CHILDREN 3 hrs ago • RealAmericasVoiceCHICAGO CRACKDOWN "NOT BENDING A KNEE" 4 hrs ago • RealAmericasVoiceCOLLEGE STUDENTS CANNOT DO BASIC MATH: ARGUMENT FOR TRAINING AMERICAN WORKERS 4 hrs ago • RealAmericasVoice