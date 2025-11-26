Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

"WITKOFF LEAKS"? THE DEEP STATE WANTS TO KEEP THE UKRAINIAN WAR GOING

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Nov 26, 2025

“What’s really happening here, you see so many muddied interests. The war is not meant to be won...meant to be perpetuated.”

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture