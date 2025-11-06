Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

WHY WOULD THE JEWISH PEOPLE IN NYC VOTE FOR MAMDANI?

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Nov 06, 2025

WHY WOULD THE JEWISH PEOPLE IN NYC VOTE FOR MAMDANI?

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture