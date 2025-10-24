WHITLOCK: "THEY PACKAGE THEIR WICKEDNESS THROUGH RACISM"

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptWHITLOCK: "THEY PACKAGE THEIR WICKEDNESS THROUGH RACISM" RealAmericasVoiceOct 24, 2025ShareTranscriptJason Whitlock breaks down how the Left uses identity politics to silence truth-tellers and protect corruption in sports and culture.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsTHE GUT PUNCH: SCHUMER'S "DAYS ARE NUMBERED" 1 hr ago • RealAmericasVoice"WE'VE GOT TO MAKE POLICES THAT BENEFIT THE AMERICAN PEOPLE" 1 hr ago • RealAmericasVoicePOTUS' MRI "EXCEPTIONAL PHYSICAL HEALTH" 1 hr ago • RealAmericasVoiceA GREAT TELL: DEMS SELECTIVE IN EPSTEIN EMAILS 1 hr ago • RealAmericasVoiceUNCOVERING NEW EMAILS: POSOBIEC TALKS EPSTEIN 1 hr ago • RealAmericasVoiceAFFORDABILITY ISSUE IRONY: BIDEN HAD RECORD 9% INFLATION 1 hr ago • RealAmericasVoiceSNAP BENEFITS: DEMOCRATS HELD THE GOVT HOSTAGE, TAKEN TO COURT 1 hr ago • RealAmericasVoiceCHINA FULLY COMMITTED: AGREED TO STOP FENTANYL PRECURSORS 1 hr ago • RealAmericasVoice