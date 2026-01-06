Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

WHITE HOUSE POSTS J6 WEBPAGE

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Jan 06, 2026

Jack Posobiec points viewers to a new http://WhiteHouse.gov/J6 page honoring those lost on Jan. 6, reading the names of J6'ers we've lost.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture