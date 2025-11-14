Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

"WHERE IS THIS GUY'S MONEY GOING?”

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Nov 14, 2025

“WHERE IS THIS GUY’S MONEY GOING?” Joel Gilbert breaks down the Swalwell problem.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture