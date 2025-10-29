Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

WHAT'S UP WITH UPS?

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Oct 29, 2025

“The government economic reports don’t need to be right. UPS needs to be right.”

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture