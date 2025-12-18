WHAT’S THE BEST DEFENSE AGAINST THE DRUG CARTELS AND THE TERRORISTS?

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript1WHAT’S THE BEST DEFENSE AGAINST THE DRUG CARTELS AND THE TERRORISTS? RealAmericasVoiceDec 18, 20251ShareTranscript“For me, being pro-gun…Protecting the Second Amendment....Protect yourselves, folks,” - Angela ArmstrongShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsMAKING AMERICA A CHRISTIAN NATION 35 mins ago • RealAmericasVoiceUNDER JESUS CHRIST, IT IS POSSIBLE 37 mins ago • RealAmericasVoiceRUSSELL BRAND AT AMFEST 39 mins ago • RealAmericasVoiceTHE CONSERVATIVE MOVEMENT IS IN DANGER 40 mins ago • RealAmericasVoiceTHE FUTURE OF THIS COUNTRY RELIES ON TRUTH 42 mins ago • RealAmericasVoiceCONTINUING CHARLIE’S MISSION 44 mins ago • RealAmericasVoiceTPUSA GOING BACK ON CAMPUSES 45 mins ago • RealAmericasVoiceTHIS IS OUR TURNING POINT 47 mins ago • RealAmericasVoice