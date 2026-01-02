WHAT TO DO ABOUT MEDIA BIAS?

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript3WHAT TO DO ABOUT MEDIA BIAS? RealAmericasVoiceJan 02, 20263ShareTranscriptSam Sorbo: "I'm not sure what Congress can do to affect the media, except to speak out and then to refuse media that won't report the facts."ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsSYRIAN MIGRANT CRISIS: “WAS THIS INTENTIONAL?” 21 mins ago • RealAmericasVoiceSYRIA: THE “REGIME CHANGE” PLAYBOOK 23 mins ago • RealAmericasVoiceSYRIA REGIME CHANGE: EUROPE’S WARNING 26 mins ago • RealAmericasVoice“WE HAVE A COMMON ENEMY” 2 hrs ago • RealAmericasVoiceSTUCKEY TALKS TRUTH 2 hrs ago • RealAmericasVoice“KEEP SLUGGING” 2 hrs ago • RealAmericasVoiceTRUMP, JR. ON ELECTIONS: “EVERYTHING MATTERS” 2 hrs ago • RealAmericasVoiceFIGHT, FIGHT, FIGHT! 2 hrs ago • RealAmericasVoice