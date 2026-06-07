WHAT MADE THE GREATEST GENERATION DIFFERENT?

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Transcript2WHAT MADE THE GREATEST GENERATION DIFFERENT?RealAmericasVoiceJun 07, 20262ShareTranscriptGlenn Beck says courage wasn’t the only thing that defined America’s WWII heroes. “God played a huge role.”Refer a friendGive a gift subscriptionDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsSOMEONE HAS TO GO FIRSTJun 7 • RealAmericasVoiceGLENN BECK: WE’VE FORGOTTEN SACRIFICEJun 7 • RealAmericasVoiceIF WE FORGET, WE LOSE MORE THAN HISTORYJun 7 • RealAmericasVoiceEPIC FIREWORKS ABOVE THE USS MIDWAY Jun 7 • RealAmericasVoiceFIRE WORKS AT MOMS FOR LIBERTY EVENTJun 7 • RealAmericasVoiceTHEY TOOK IT ALL THE WAY TO SCOTUSJun 7 • RealAmericasVoiceONE ROOM. FIVE BRANCHES. ONE NATION.Jun 7 • RealAmericasVoice