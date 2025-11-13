Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

WEAKENING PARENTS CONTROL? THE APP STORE FREEDOM ACT

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Nov 13, 2025

Patrick Hedger explains this new bipartisan supported act to be aware of and it could “weaken controls” for parents monitoring phone habits.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture