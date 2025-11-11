WE OWE EVERYTHING TO OUR VETERANS

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptWE OWE EVERYTHING TO OUR VETERANS RealAmericasVoiceNov 11, 2025ShareTranscript“Everything we have, everything our country has achieved, has been purchased by the muscle, spine, and steel of the United States Military.”ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsCHINA FULLY COMMITTED: AGREED TO STOP FENTANYL PRECURSORS just now • RealAmericasVoiceAMERICANS WILL BE BACK TO RECEIVING PAYCHECKS AND FAMILIES WILL RECEIVE ASSISTANCE 2 mins ago • RealAmericasVoice"TREMENDOUS NEWS": FENTANYL CRACKDOWN FROM CHINA 3 mins ago • RealAmericasVoiceUC BERKLEY ALERTS "AGITATORS" THROUGH TICKETING "INTENTIONALLY" 4 mins ago • RealAmericasVoiceBERKLEY POLICE "ALLOW DOMESTIC TERRORISTS", CA STAYS SILENT 7 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP'S MEMPHIS SAFE TASK FORCE LOCATE 101 MISSING CHILDREN 3 hrs ago • RealAmericasVoiceCHICAGO CRACKDOWN "NOT BENDING A KNEE" 4 hrs ago • RealAmericasVoiceCOLLEGE STUDENTS CANNOT DO BASIC MATH: ARGUMENT FOR TRAINING AMERICAN WORKERS 4 hrs ago • RealAmericasVoice