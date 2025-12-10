Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

“WE ARE DRILLING MORE OIL THAN WE’VE EVER DONE”

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Dec 10, 2025

“We’re right now drilling more oil than we’ve ever done… It was just reported that four states had $1.99 a gallon.” - President Trump

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2025 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture