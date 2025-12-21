Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptWE ALL NEED JESUS RealAmericasVoiceDec 21, 2025ShareTranscript“Here’s the truth: Ben Shapiro needs Jesus. Tucker Carlson needs Jesus. I need Jesus. Everyone needs Jesus. We all need Jesus.” - Graham AllenShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsTRUTH COMES FROM GOD 10 mins ago • RealAmericasVoice“GO TO CHURCH” 12 mins ago • RealAmericasVoiceCHRIST IS ONE DAY GOING TO COME BACK 13 mins ago • RealAmericasVoice“ALL THINGS MUST COME AND BOW THEIR KNEE BEFORE THE LORD” 14 mins ago • RealAmericasVoiceJESSE WATERS: “CHARLIE’S DEATH…MADE ME WANT TO RECONNECT WITH GOD” 16 mins ago • RealAmericasVoiceDONALD TRUMP: “GREATEST COMEBACK OF ALL TIME” 18 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP HAS “GOD ON HIS SIDE” 20 mins ago • RealAmericasVoice