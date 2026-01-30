WATCH NOW: President Trump Drug Addiction Presser - Entire Event

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript2026WATCH NOW: President Trump Drug Addiction Presser - Entire EventRealAmericasVoiceJan 30, 20262026ShareTranscriptShareShare Real America's VoiceJoin RealAmericasVoice’s subscriber chatAvailable in the Substack app and on webJoin chatDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsBORDER CZAR HOMAN FULL PRESS CONFERENCE 15 hrs ago • RealAmericasVoiceTRUMP FULL REMARKS AT BOARD OF PEACE CHARTER SIGNING Jan 22 • RealAmericasVoiceTRUMP’S “INSANE ASYLUMS” PLAN—WHAT DOES IT ACTUALLY MEAN? Jan 22 • RealAmericasVoiceMEXICO EXTRADITES “ALMOST 90” HIGH-PROFILE CRIMINALS Jan 22 • RealAmericasVoiceFLORIDA VS. MINNEAPOLIS: TWO VERY DIFFERENT MODELS Jan 22 • RealAmericasVoiceFREY: “WE WILL NOT COOPERATE WITH ICE" — MAYOR SINGER FIRES BACK” Jan 22 • RealAmericasVoiceIRAN: “WEEKS OF STRIKES—NO TROOPS NEEDED?” Jan 22 • RealAmericasVoice