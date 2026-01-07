WALZ SAYS THE QUIET PART OUT LOUD

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptWALZ SAYS THE QUIET PART OUT LOUD RealAmericasVoiceJan 07, 2026ShareTranscriptHe calls it a 'patriotic duty' to protest the arrest of criminal illegal aliens.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsDEMOCRATS STILL BLOWING UP J6 5 mins ago • RealAmericasVoiceMAJOR FRAUD DISCOVERED IN BOSTON 14 mins ago • RealAmericasVoiceVENEZUELA HAS “ENSURED THAT CUBA STAYED A COMMUNIST COUNTRY” 15 mins ago • RealAmericasVoice“THE DEMOCRATS ARE DESPERATE FOR A GEORGE FLOYD” 17 mins ago • RealAmericasVoiceICE AGENT SHOOTS MN DOMESTIC TERRORIST 19 mins ago • RealAmericasVoiceTIM WALZ "SUGGESTS MN NATL GUARD BE PUT IN PLACE" TO DEFEND FED LAW ENFORCEMENT 21 mins ago • RealAmericasVoiceWELFARE FRAUD HOUSE COMMITTEE MEETING: "PROBABLY CRIMINAL BEHAVIOR" 30 mins ago • RealAmericasVoice