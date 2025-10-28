Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

WALSH RESPONDS TO MEHDI HASAN'S ACCUSATION

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Oct 28, 2025

“It’s pretty rich coming from someone who is himself, but, you know, is himself legitimately a racist.” — Matt Walsh

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture