Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

"WAKE UP FOLKS: YOU ARE IN A MARXIST, JIHADIST REVOLUTION"

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Dec 15, 2025

Jack Posobiec: When is the west going to wake up? These third world migrants are not interested in assimilation.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2025 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture