WA SCHOOL DISTRICT FORCES STUDENTS TO HIDE THEIR BIBLES

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptWA SCHOOL DISTRICT FORCES STUDENTS TO HIDE THEIR BIBLES RealAmericasVoiceJan 14, 2026ShareTranscript“That teaches my children that they have to hide their faith, which is something that I don’t want to teach my kids.”ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsFIGHTING DEI PRACTICES IN SCHOOLS 10 mins ago • RealAmericasVoiceSCOTUS’S 3-HOUR HEARING ON WHETHER BOYS SHOULD BE IN GIRLS’ SPORTS 20 mins ago • RealAmericasVoiceWHAT DOES OUR ENERGY PRODUCTION MEAN FOR THE ECONOMY? 21 mins ago • RealAmericasVoiceWHAT’S NEXT FOR THE VENEZUELAN/US RELATIONSHIP WITH THE OIL INDUSTRIES? 23 mins ago • RealAmericasVoiceSTEVE YATES ON GREENLAND 24 mins ago • RealAmericasVoiceA SPACE RACE WITH THE CCP 28 mins ago • RealAmericasVoiceTHE CLINTONS “MAY BE FACING SOME PROSECUTION SOON” 32 mins ago • RealAmericasVoice