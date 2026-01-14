Real America's Voice

WA SCHOOL DISTRICT FORCES STUDENTS TO HIDE THEIR BIBLES

Jan 14, 2026

“That teaches my children that they have to hide their faith, which is something that I don’t want to teach my kids.”

