Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

VP VANCE AND SEC. RUBIO ON THE ABRAHAM ACCORDS

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Nov 07, 2025

“It’s a great signal, a great act of friendship, and a great sign that the Abraham Accords is alive and well.” - VP JD Vance

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture