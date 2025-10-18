Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

USMC :"HOW MUCH WE APPRECIATE YOUR SERVICE AND SACRIFICE!"

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Oct 18, 2025

John Rich celebrating the USMC’s 250th, thanks all the Marines.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture