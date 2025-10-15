Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

UPDATE SEC OF WAR PLANE "PERFECTLY SAFE"

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Oct 15, 2025

Jack Posobiec updates on Pete Hegseth and aircraft.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture