UNREST IN TEHRAN

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptUNREST IN TEHRAN RealAmericasVoiceDec 30, 2025ShareTranscript“Protests spread across Iran for the third day, after currency hits record low.” - Steve Bannon reports.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsSPIVAK ON TRUMP’S HANDLING OF GAZA 25 mins ago • RealAmericasVoiceFIVE YEARS SINCE J6 44 mins ago • RealAmericasVoiceHARVEY: “THE WAR’S GOING TO DRAG ON” 51 mins ago • RealAmericasVoiceWALZ TURNED A “BLIND EYE TO ALL THIS FRAUD” 53 mins ago • RealAmericasVoiceHOW MINNESOTA’S FRAUD CRISIS SPIRALED OUT OF CONTROL 55 mins ago • RealAmericasVoiceIS THIS THE END OF CLIMATE CHANGE? 57 mins ago • RealAmericasVoiceCOLLEGES CODDLE STUDENTS WITH CARE BEARS AND PLAY-DOH? 59 mins ago • RealAmericasVoiceINVESTIGATING THE BIDEN-ERA DOJ 1 hr ago • RealAmericasVoice