Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptTRUTH COMES FROM GOD RealAmericasVoiceDec 21, 2025ShareTranscript“Truth does not come from man; truth comes from God. And the Bible says, Let God be true and every man a liar.” - John K. Amanchukwu Sr.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsWE ALL NEED JESUS 9 mins ago • RealAmericasVoice“GO TO CHURCH” 12 mins ago • RealAmericasVoiceCHRIST IS ONE DAY GOING TO COME BACK 14 mins ago • RealAmericasVoice“ALL THINGS MUST COME AND BOW THEIR KNEE BEFORE THE LORD” 15 mins ago • RealAmericasVoiceJESSE WATERS: “CHARLIE’S DEATH…MADE ME WANT TO RECONNECT WITH GOD” 17 mins ago • RealAmericasVoiceDONALD TRUMP: “GREATEST COMEBACK OF ALL TIME” 19 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP HAS “GOD ON HIS SIDE” 21 mins ago • RealAmericasVoice