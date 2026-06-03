Real America's Voice

Real America's Voice

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TRUMP’S DNI PICK DEFENDED

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RealAmericasVoice
Jun 03, 2026

Rep. Clyde says critics questioning Bill Pulte’s intelligence experience are missing the point, arguing President Trump has a track record of making “outside the box” picks that deliver results.

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