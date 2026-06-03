TRUMP’S DNI PICK DEFENDED

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Transcript11TRUMP’S DNI PICK DEFENDEDRealAmericasVoiceJun 03, 202611ShareTranscript Rep. Clyde says critics questioning Bill Pulte’s intelligence experience are missing the point, arguing President Trump has a track record of making “outside the box” picks that deliver results.ShareShare Real America's VoiceWATCH FULL SHOWDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsCHRONIC LOW IQ? THERE’S A SONG FOR THAT! 😂6 hrs ago • RealAmericasVoicePOTUS ON CALIFORNIA ELECTIONS9 hrs ago • RealAmericasVoicePOTUS ON THE ISRAEL/LEBANON CEASEFIRE DEAL9 hrs ago • RealAmericasVoicePOTUS ON THE UFC STAGE10 hrs ago • RealAmericasVoiceGAS, COAL, AND NUCLEAR10 hrs ago • RealAmericasVoiceTRUMP ON BILL PULTE AS ACTING DNI11 hrs ago • RealAmericasVoiceTHE ‘WAR ON COAL’ IS OVER EPA11 hrs ago • RealAmericasVoiceSEC. WRIGHT TOUTS COAL INITIATIVES11 hrs ago • RealAmericasVoice