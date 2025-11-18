Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

TRUMP WILL DEFEND SMALL BUSINESS

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Nov 18, 2025

“As long as I’m President, I’ll always defend your right to run your own small businesses and do it well.” - President Trump

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture