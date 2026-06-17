Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
Transcript

TRUMP SLAMS OBAMA IRAN DEAL

THIS IS A MUST WATCH!
RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Jun 17, 2026

When asked about Obama’s Iran deal, President Trump responded with an Epic Trump Style SLAM! 😂

WATCH MORE FROM THE G7 PRESSER BELOW

Refer a friend

Give a gift subscription

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture