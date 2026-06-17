TRUMP SLAMS OBAMA IRAN DEAL

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Transcript28103TRUMP SLAMS OBAMA IRAN DEALTHIS IS A MUST WATCH!RealAmericasVoiceJun 17, 202628103ShareTranscriptWhen asked about Obama’s Iran deal, President Trump responded with an Epic Trump Style SLAM! 😂WATCH MORE FROM THE G7 PRESSER BELOWRefer a friendGive a gift subscriptionDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsWHITE HOUSE ATTACK PLOT FOILEDJun 16 • RealAmericasVoicePOTUS at G7: “ We set back Iran for decades. We did a great job...because it would take them 15-20 years to rebuild.”Jun 16 • RealAmericasVoiceBIRTHDAY WISHES FOR PRESIDENT TRUMPJun 15 • RealAmericasVoice BREAKING FROM POTUSJun 13 • RealAmericasVoiceFLOTUS ON FOSTER CARE CHILDREN HAVING DEDICATED ACCESS TO SAVINGS ACCOUNT & VEHICLEJun 11 • RealAmericasVoiceOFFICIAL! PRESIDENT TRUMP SIGNS THE SECURE AMERICA ACTJun 10 • RealAmericasVoiceBREAKING: “WE WILL BE ATTACKING THEM”, POTUS ON IRANJun 10 • RealAmericasVoice