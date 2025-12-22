Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

TRUMP MEDIA TECHNOLOGY GROUP TO MERGE WITH TAE TECHNOLOGIES

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Dec 22, 2025

“This invention…This is really, Manhattan Project number 2....Building off of what was done some 75 years ago.” - Devin Nunes

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2025 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture