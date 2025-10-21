TRUMP GRABS COURT WIN

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptTRUMP GRABS COURT WINRealAmericasVoiceOct 21, 2025ShareTranscriptHe’s definitely got executive power if the conditions have been met, and they have, so...ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsTHE GUT PUNCH: SCHUMER'S "DAYS ARE NUMBERED" 1 hr ago • RealAmericasVoice"WE'VE GOT TO MAKE POLICES THAT BENEFIT THE AMERICAN PEOPLE" 1 hr ago • RealAmericasVoicePOTUS' MRI "EXCEPTIONAL PHYSICAL HEALTH" 1 hr ago • RealAmericasVoiceA GREAT TELL: DEMS SELECTIVE IN EPSTEIN EMAILS 1 hr ago • RealAmericasVoiceUNCOVERING NEW EMAILS: POSOBIEC TALKS EPSTEIN 1 hr ago • RealAmericasVoiceAFFORDABILITY ISSUE IRONY: BIDEN HAD RECORD 9% INFLATION 1 hr ago • RealAmericasVoiceSNAP BENEFITS: DEMOCRATS HELD THE GOVT HOSTAGE, TAKEN TO COURT 1 hr ago • RealAmericasVoiceCHINA FULLY COMMITTED: AGREED TO STOP FENTANYL PRECURSORS 1 hr ago • RealAmericasVoice