Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

TRUMP GRABS COURT WIN

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Oct 21, 2025

He’s definitely got executive power if the conditions have been met, and they have, so...

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture