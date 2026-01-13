TRUMP DANCE HAPPENING NOW IN DETROIT, MI!

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptTRUMP DANCE HAPPENING NOW IN DETROIT, MI! RealAmericasVoiceJan 13, 2026ShareTranscriptThe President exits the stage after speaking today in Detroit, MI.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsTRUMP COMMENTS ON JIMMY CARTER’S 1980 HOSTAGE SITUATION 7 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP TELLS IRAN “THEY BETTER BEHAVE" 12 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP’S MESSAGE TO IRAN 14 mins ago • RealAmericasVoiceMINNESOTA SUING THE TRUMP ADMIN FOR SENDING IN ICE 21 mins ago • RealAmericasVoiceDEMS CHAMPIONED MASS DEPORTATIONS. WHAT CHANGED? 33 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP FOCUSED ON BRINGING COSTS DOWN FOR AMERICANS 45 mins ago • RealAmericasVoiceWHAT WOULD HAPPEN IF TRUMP REMOVED AYATOLLAH ALI KHAMENEI? 47 mins ago • RealAmericasVoiceIRAN: “A NATION UPRISING” 48 mins ago • RealAmericasVoice