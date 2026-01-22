Real America's Voice

TRUMP BREAKS NEWS IN DAVOS ON THE “RIGGED ELECTION” IN 2020

RealAmericasVoice
Jan 22, 2026

“People will soon be prosecuted for what they did, that’s probably breaking news…Can’t have rigged elections.” - President Trump

