TRUMP ANNOUNCES 25% TARIFF ON THOSE WHO DO BUSINESS WITH IRAN

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptTRUMP ANNOUNCES 25% TARIFF ON THOSE WHO DO BUSINESS WITH IRAN RealAmericasVoiceJan 13, 2026ShareTranscript“President Trump, today, just before we came on air…said 25% tariff on anybody or any country that does business with Iran.” - John SolomonShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsTHE LEFTIST MEDIA IS CLUTCHING THEIR PEARLS OVER IRANIAN PROTESTS 4 hrs ago • RealAmericasVoicePREPARING TO WIN THE FUTURE 4 hrs ago • RealAmericasVoice“DATA HOARDING IS NOW A NATIONAL SECURITY RISK” 4 hrs ago • RealAmericasVoiceNEW CDAO OF DEPT. OF WAR 4 hrs ago • RealAmericasVoiceNEW WAYS OF FIGHTING WITH AI 4 hrs ago • RealAmericasVoiceSEC. HEGSETH ANNOUNCES PARTNERSHIP WITH GROK 4 hrs ago • RealAmericasVoiceAMERICA’S OPEN SCIENTIFIC COMMUNITY IS AN ADVANTAGE 4 hrs ago • RealAmericasVoice21ST CENTURY TECHNOLOGICAL SUPREMACY 4 hrs ago • RealAmericasVoice