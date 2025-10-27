TRUMP AND XI MEETING THURSDAY

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript1TRUMP AND XI MEETING THURSDAY RealAmericasVoiceOct 27, 20251ShareTranscriptPresident Trump’s trip to Asia this week has already been quite successful, with more to come.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsTHE GUT PUNCH: SCHUMER'S "DAYS ARE NUMBERED" 1 hr ago • RealAmericasVoice"WE'VE GOT TO MAKE POLICES THAT BENEFIT THE AMERICAN PEOPLE" 1 hr ago • RealAmericasVoicePOTUS' MRI "EXCEPTIONAL PHYSICAL HEALTH" 1 hr ago • RealAmericasVoiceA GREAT TELL: DEMS SELECTIVE IN EPSTEIN EMAILS 1 hr ago • RealAmericasVoiceUNCOVERING NEW EMAILS: POSOBIEC TALKS EPSTEIN 1 hr ago • RealAmericasVoiceAFFORDABILITY ISSUE IRONY: BIDEN HAD RECORD 9% INFLATION 1 hr ago • RealAmericasVoiceSNAP BENEFITS: DEMOCRATS HELD THE GOVT HOSTAGE, TAKEN TO COURT 1 hr ago • RealAmericasVoiceCHINA FULLY COMMITTED: AGREED TO STOP FENTANYL PRECURSORS 1 hr ago • RealAmericasVoice