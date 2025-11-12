Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript"TREMENDOUS NEWS": FENTANYL CRACKDOWN FROM CHINA RealAmericasVoiceNov 12, 2025ShareTranscript“We set forward a path to crush the plague of Fentanyl. Due to President Trump’s engagement with Xi - the leaders reached an agreement.”ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsVENEZUELA’S “GUERRILLA WAR” THREAT 1 min ago • RealAmericasVoiceWEAKENING PARENTS CONTROL? THE APP STORE FREEDOM ACT 8 mins ago • RealAmericasVoiceELECTION FRAUD, VOTING ILLEGALLY, AND VOTING PERJURY: KANSAS AG CHARGES MAYOR 10 mins ago • RealAmericasVoiceGEN Z GETS BRAINWASHED: DANGERS OF SOCIALISM SCAM 12 mins ago • RealAmericasVoicePOTUS AND FLOTUS SIGN THE FOSTERING THE FUTURE EO 13 mins ago • RealAmericasVoiceDEFENDING FAITH BASED AND RELIGIOUS FAMILIES FROM RADICAL LEFT 15 mins ago • RealAmericasVoiceUSING TAX CREDIT FOR FOSTER CHILDREN TO ATTEND SCHOOL OF CHOICE 2 hrs ago • RealAmericasVoiceMORE THAN 15K CHILDREN AGE OUT EACH YEAR OF FOSTER CARE: FLOTUS & POTUS CORRECT IT 2 hrs ago • RealAmericasVoice