Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

TIKTOK POLITICS: HOW VIRAL CLIPS ARE MAKING SOCIALISM COOL

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Nov 11, 2025

Tanner Haas says the Left’s edge isn’t just ballots—it’s the algorithm.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture