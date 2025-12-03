Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

“THIS IS THE START OF SOMETHING GREAT”

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Dec 03, 2025

“How cool is it that these babies, from the very start, are now going to be an owner in the greatness of America?” - Timothy Doescher

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture