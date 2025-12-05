Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript“THIS IS THE FIGHT OF OUR GENERATION” RealAmericasVoiceDec 05, 2025ShareTranscript“THIS IS THE FIGHT OF OUR LIFETIME.” - David Bossie on the importance of the redistricting in Indiana for the future of this country.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsPRIME MINISTER OF GB SAYS WAS SILENCED & CANCELED SAYS TRUMP WAS RIGHT 45 mins ago • RealAmericasVoice“IT’S A VICTORY COMING OUT OF THE SUPREME COURT" 50 mins ago • RealAmericasVoiceCLEANING UP THE “LEFT CASH” 52 mins ago • RealAmericasVoicePIPE BOMB SUSPECT IN CUSTODY 2 hrs ago • RealAmericasVoiceDOJ TARGETS DIRTY VOTER ROLLS 2 hrs ago • RealAmericasVoiceSHAPIRO ACCUSES “THE FORMER VICE PRESIDENT OF LYING IN HER NEW MEMOIR” 2 hrs ago • RealAmericasVoiceGILLIAM ON THE J6 PIPE BOMBER 2 hrs ago • RealAmericasVoice