Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

"THIS IS NOT A PRETTY PICTURE IN VIRGINIA"

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Nov 05, 2025

“In the Attorney General’s race, Jason Miyares has come in just one point below his competitor Jay Jones. 1%!” - Mark Serrano

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture