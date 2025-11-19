THIS IS A "BIG DEAL"

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptTHIS IS A "BIG DEAL" RealAmericasVoiceNov 19, 2025ShareTranscript“We officially designated the Kingdom yesterday as a major non-NATO ally.” POTUS speaking at the US-Saudi Investment Forum.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsBLUE STATE FLIGHT TO RED STATES 13 mins ago • RealAmericasVoiceREP. CRAWFORD ON VENEZUELAN DRUG BOATS 15 mins ago • RealAmericasVoiceREFORMING COUNTERINTELLIGENCE SO WE’RE NOT “ABUSING AMERICANS” 17 mins ago • RealAmericasVoiceSTOCK TRADING BAN IN CONGRESS? 18 mins ago • RealAmericasVoiceHALLIGAN ADMITS THAT THE FULL GRAND JURY “NEVER SAW THE FINAL INDICTMENT AGAINST COMEY.” 19 mins ago • RealAmericasVoiceJIM JORDAN URGED THE DOJ TO PROSECUTE FORMER LEAD ATTORNEY FROM JACK SMITH’S OFFICE 21 mins ago • RealAmericasVoiceADDING AI MORATORIUM TO THE NDAA? 1 hr ago • RealAmericasVoiceROEBERG RUNNING FOR AG OF ARIZONA 2 hrs ago • RealAmericasVoice