Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
Transcript

“THIS COUNTRY IS NOT GOING TO HAVE COMMUNISTS”

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Jun 24, 2026

As POTUS enters a meeting with Senate Republicans he remarks that “every election is important.”

WATCH THE ENTIRE CHARLIE KIRK SHOW BELOW

Get more from RealAmericasVoice in the Substack app
Available for iOS and Android

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture