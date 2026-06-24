Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Transcript4276“THIS COUNTRY IS NOT GOING TO HAVE COMMUNISTS”RealAmericasVoiceJun 24, 20264276ShareTranscriptAs POTUS enters a meeting with Senate Republicans he remarks that “every election is important.”WATCH THE ENTIRE CHARLIE KIRK SHOW BELOWGet more from RealAmericasVoice in the Substack appAvailable for iOS and AndroidGet the appDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsTHE GREAT AMERICAN STATE FAIR WITH PRESIDENT TRUMP7 hrs ago • RealAmericasVoiceJUST IN: THUNE NOT INVITED TO MEETING WITH POTUS AND SENATORS11 hrs ago • RealAmericasVoicePOTUS FULL PRESS GAGGLE 6-23-26Jun 23 • RealAmericasVoiceDOJ CHARGES 455 FOR HEALTHCARE FRAUD FULL PRESSERJun 23 • RealAmericasVoiceDAG TODD BLANCHE ANNOUNCES CHARGES IN HEALTHCARE FRAUD SCHEMESJun 23 • RealAmericasVoiceVP VANCE SITS DOWN WITH DAVID BRODYJun 18 • RealAmericasVoiceTRUMP SLAMS OBAMA IRAN DEALJun 17 • RealAmericasVoice