Real America's Voice

Real America's Voice

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THEY TOOK IT ALL THE WAY TO SCOTUS

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RealAmericasVoice
Jun 07, 2026

Rosalind Hanson recounts how a group of Maryland parents went from school board meetings to the U.S. Supreme Court—and won. “Parents won.”

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