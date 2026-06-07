THEY TOOK IT ALL THE WAY TO SCOTUS

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Transcript3THEY TOOK IT ALL THE WAY TO SCOTUSRealAmericasVoiceJun 07, 20263ShareTranscriptRosalind Hanson recounts how a group of Maryland parents went from school board meetings to the U.S. Supreme Court—and won. “Parents won.”WATCH ON SUBSTACKWATCH ON RUMBLEWATCH ON FACEBOOKWATCH ON XRefer a friendDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsSOMEONE HAS TO GO FIRSTJun 7 • RealAmericasVoiceGLENN BECK: WE’VE FORGOTTEN SACRIFICEJun 7 • RealAmericasVoiceIF WE FORGET, WE LOSE MORE THAN HISTORYJun 7 • RealAmericasVoiceWHAT MADE THE GREATEST GENERATION DIFFERENT?Jun 7 • RealAmericasVoiceEPIC FIREWORKS ABOVE THE USS MIDWAY Jun 7 • RealAmericasVoiceFIRE WORKS AT MOMS FOR LIBERTY EVENTJun 7 • RealAmericasVoiceONE ROOM. FIVE BRANCHES. ONE NATION.Jun 7 • RealAmericasVoice