Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

THERE IS NO DOUBT

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Oct 14, 2025

This has never happened in any of our lifetimes. People can say what they want, but this was all President Trump’s doing.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture