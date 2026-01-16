THE WARNING TO INVOKE THE INSURRECTION ACT IS “WELL DESERVED”

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptTHE WARNING TO INVOKE THE INSURRECTION ACT IS “WELL DESERVED” RealAmericasVoiceJan 16, 2026ShareTranscriptDamon Roberts says Trump’s threat to invoke the Insurrection Act is “probably well overdue” in Minnesota.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsBUTTA ON US INVOLVEMENT IN IRAN “THEY HAVE THEIR PLAN” 4 mins ago • RealAmericasVoicePROTECTIONS FOR PUBLISHING GOVERNMENT SECRETS? 8 mins ago • RealAmericasVoice81 MEMBERS OF GOP CONGRESS VOTE TO FUND DEEP STATE SPENDING 11 mins ago • RealAmericasVoiceLOOTERS DOX ICE AGENTS AND TAKE GUNS “IS THIS WHAT YOU WANT?” 15 mins ago • RealAmericasVoiceDEM LAWMAKERS STOKE RIOT FLAMES 19 mins ago • RealAmericasVoiceLEFTIST RIOTERS LOOT ICE VEHICLES 20 mins ago • RealAmericasVoiceWHAT CAN WE DO TO HELP THE PEOPLE OF NIGERIA? 25 mins ago • RealAmericasVoice