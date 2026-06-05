THE SONG EVERYONE’S TALKING ABOUT JUST DROPPED

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Transcript4438THE SONG EVERYONE’S TALKING ABOUT JUST DROPPEDRealAmericasVoiceJun 05, 20264438ShareTranscriptTasha Owens is back with a bold new anthem that’s funny, fearless, and guaranteed to get people talking. “TDS” is available NOW from Real America’s Music. Download it today at https://too.fm/tds and help send it straight to #1! DOWNLOAD TDS NOWShareShare Real America's VoiceRefer a friendDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsSOMEONE HAS TO GO FIRSTJun 7 • RealAmericasVoiceGLENN BECK: WE’VE FORGOTTEN SACRIFICEJun 7 • RealAmericasVoiceIF WE FORGET, WE LOSE MORE THAN HISTORYJun 7 • RealAmericasVoiceWHAT MADE THE GREATEST GENERATION DIFFERENT?Jun 7 • RealAmericasVoiceEPIC FIREWORKS ABOVE THE USS MIDWAY Jun 7 • RealAmericasVoiceFIRE WORKS AT MOMS FOR LIBERTY EVENTJun 7 • RealAmericasVoiceTHEY TOOK IT ALL THE WAY TO SCOTUSJun 7 • RealAmericasVoiceONE ROOM. FIVE BRANCHES. ONE NATION.Jun 7 • RealAmericasVoice