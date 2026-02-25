Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

THE “REAL STATE OF THE UNION” REWIND

As captured by Real America's Voice
RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Feb 25, 2026

Check out our SOTU highlights reel! SOTU2026

WATCH FULL SPEECH

WATCH ENTIRE COVERAGE

Share

POTUS calls Nancy Pelosi out for insider trading!

President Trump looks Rep. Ilhan Omar dead in the eye and calls out the Somali fraud rings in Minnesota and in no uncertain terms said, "We are gonna take care of this problem. We are not playing games!"

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture