THE “REAL STATE OF THE UNION” REWIND

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript1513THE “REAL STATE OF THE UNION” REWINDAs captured by Real America's VoiceRealAmericasVoiceFeb 25, 20261513ShareTranscriptCheck out our SOTU highlights reel! SOTU2026WATCH FULL SPEECHWATCH ENTIRE COVERAGESharePOTUS calls Nancy Pelosi out for insider trading!President Trump looks Rep. Ilhan Omar dead in the eye and calls out the Somali fraud rings in Minnesota and in no uncertain terms said, "We are gonna take care of this problem. We are not playing games!" ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsTHE REAL STATE OF THE UNION - RAV LIVE COVERAGE STARTING AT 7PM ET.Feb 24 • RealAmericasVoice OFFICIAL TRUTH BOMB VIDEO JUST OUT!Feb 20 • RealAmericasVoiceREAL NEWS REWINDFeb 14 • RealAmericasVoiceTPUSA'S ALL-AMERICAN HALFTIME SHOWFeb 8 • RealAmericasVoiceHOMAN FULL MINNEAPOLIS PRESSERFeb 4 • RealAmericasVoiceAFTER HOURS WITH ALEX STEIN PREMIERS TONIGHT AT 11PM ET.Feb 3 • RealAmericasVoiceWATCH NOW: President Trump Drug Addiction Presser - Entire EventJan 30 • RealAmericasVoice